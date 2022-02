Concursos, talleres, música y degustación para celebrar la Feira do Grelo de As Pontes

El grelo volverá a ser el protagonista este fin de semana en As Pontes con motivo de la tradicional fiesta de exaltación de uno de los productos típicos de la gastronomía local, que año tras año sirve además para rendir homenaje a la agricultura más tradicional. Tras la cancelación de la edición de 2021 por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, el evento regresa con fuerza para ofrecer al público dos intensos días de variadas actividades.





Los departamentos de Turismo y Cultura del Concello han apostado así por conjugar propuestas tradicionales como el popular concurso de cestas de grelos con otras iniciativas más innovadoras como un taller de plantación de cultivos de primavera. Se trata así, en palabras de la concejala de Turismo, Elena López, de “intentar recuperar e manter a esencia da Feira do Grelo. Con este programa retomamos a súa celebración, aínda non en todo o seu esplendor pero sí tratando de achegarnos á programación de anos anteriores respectando as medidas sanitarias vixentes”.





El programa dará comienzo el sábado, a las 11.00 horas en la carpa situada en la Praza de América, con la presentación del “Estudo de necesidade e potencialidades dos fungos e cogomelos no territorio” para abrir paso, a las 12.30 horas, a la charla coloquio sobre el etiquetado e información al consumidor a cargo de Nieves Mancebo Santamaría. A partir de las 16.00 horas habrá un taller hortícola en el que las personas participantes aprenderán a trasplantar, regar y alimentar las plantas que estarán a su disposición. A continuación, sobre las 17.30 horas, será el turno para el espectáculo de malabares, clown y equilibrios de la compañía MocMoc, que pondrá en escena su espectáculo “Mere-Cidamente”. Las charangas Ardores y DGT amenizarán durante toda la jornada las calles del pueblo.





El programa previsto para el sábado concluirá con el concierto del grupo Ialma en el Alovi (19.00 horas). Allí ofrecerá un repertorio en el que las voces tradicionales, características de las “cantareiras” se fusionan con melodías y arreglos más modernos. Las entradas están a la venta aquí.





Domingo

La fiesta vivirá el domingo la jornada central con una agenda de actividades que dará comienzo con el tradicional concurso de cestas. Los productores podrán presentar sus creaciones hasta las diez de la mañana, hora a la que el jurado comenzará a valorar la calidad de las mismas. Habrá tres premios (400, 250 y 200 euros) y cinco accésits de 75 euros cada uno. Habrá también el premio especial Alexandre Pérez Sindín a la mejor cesta adornada, dotado con 300 euros y una pieza de artesanía donada por la Asociación Amigos da Madeira das Pontes.





A partir de las 12.00 horas se llevará a cabo una “mostra de xantares” a cargo de Antonio Díaz, que mostrará los diferentes modos de revalorizar el grelo a través de la cocina con productos de proximidad. Incluirá además una degustación gratuita para 30 comensales. Las personas interesadas en participar en esta actividad tendrán que inscribirse previamente en el teléfono 673 240 434. De la animación musical se encargarán las charangas Santa Compaña y BB+. Durante los dos días, el público podrá visitar, en el primer piso del Mercado Municipal, la XIV Exposición CONtornos, que permanecerá instalada desde el jueves y hasta el próximo 6 de marzo.