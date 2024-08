O Concello de Neda opta polos artistas locais na noite máis consolidada do municipio

Precedendo á Festa do Pan de Neda, como xa é costume, terá lugar a Noite Bolos. O 31 de agosto o paseo marítimo de Xuvia encherase dunha “aposta sen paliativos polo local”, afirman dende o consistorio local.

Malditos Pendejos, que xa ten unha longa traxectoria, ven acompañado pola banda Keepers e, tamén, con solistas como Aka Fresh. Este último artista será, nesa noite tan aclamada, o primeiro en subir ao escenario, ás 21.30 horas dará comezo a antesala da Festa de Interese Turístico de Galicia.



Pola súa parte, poderase desfrutar dun estilo urbano, no que predominan os xéneros de trap e hiperpop. Despois, Keepers, que estiveron nos escenarios do Resurrection Fest, traerá un repertorio cargado de clásicos do rock e auténticos himnos do metal que terán alternancia con temas propios.

Pecharán Malditos Pendejos co seu potentísimo directo no que combinan versións dos clásicos do rock e temas propios dos seus discos “El puto Rock&Roll” e “Revivir”, sempre coa influencia das míticas bandas dos 70 e 80.



A proposta busca o apoio das bandas e artistas locales pero sen esquecer a variedade entre os gustos do público.