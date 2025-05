El Concello de Mugardos rubrica con el Gobierno central la adhesión al sistema VioGén

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y la teniente de alcalde mugardesa, Ana María Varela, formalizaron ayer la adhesión del municipio al sistema VioGén, destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género así como de sus hijas e hijos.



Rivas destacó durante el encuentro la importancia de esta rúbrica, asegurando que “son precisamente elas as que están máis preto da veciñanza e polo tanto son as policías locais de cada concello as que teñen un maior coñecemento da realidade, o que mellora substancialmente a actuación na protección das vítimas.”

En este sentido, puso en valor la buena colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad del término municipal, “proba evidente disto son os datos da taxa de criminalidade máis de 10 puntos por debaixo da media da provincia e da de Galicia, que é a terceira comunidade máis segura do Estado”, destacó.



Asimismo, representantes del gobierno local, subdelegación, Policía Local y Guardia Civil aprobaron el dispositivo especial que “permita garantir a seguridade da festa do Polbo”, que se celebrará en julio.