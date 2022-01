El Concello de As Pontes elabora un inventario ambiental del lago

Conocer, conservar y proteger la biodiversidad existente en la zona y su entorno es el objetivo del inventario ambiental del lago de As Pontes que el Concello está elaborando. El documento incluirá la recogida de información sobre las comunidades faunísticas, de vegetación y hábitats naturales, focalizado en especies y grupos faunísticos con el objetivo de determinar las áreas sensibles (zonas de reproducción, alimentación o descanso de aves acuáticas, charcas naturales de importancia para anfibios, ...) existentes en el lago y su entorno.





“O noso lago alberga unha importante comunidade faunística e, aínda que incipiente, posúe valores ambientais relevantes”, explica la concejala de Turismo, Elena López. “Trátase dun espazo recuperado en proceso de constante naturalización, que vai gañando biodiversidade co paso do tempo, un espazo con altos valores ambientais e unha alta afluencia de persoas o que fai precisa unha ordenación do espazo natural para evitar repercusión ambientais negativas”, aseguró.





Los trabajos puestos en marcha esta semana permitirán realizar un muestreo ambiental, de ciclo anual, con visitas quincenales, a través de tres estaciones de observación de aves acuáticas y rapaces, localizadas en distintos sectores del lago con el objetivo de identificar y hacer un cálculo de las especies existentes. Para ello se valdrán de telescopios y prismáticos.





La toma de muestras se completará con tres trayectos a pie, de 500 metros cada uno de ellos, en diferentes sectores del lago para la observación directa o escucha y el cálculo de aves de pequeño tamaño.





Además se llevarán a cabo jornadas de campo para identificar mamíferos a través de fototrampeo y grabaciones de ultrasonidos y otras para la observación directa de anfibios y reptiles tanto en el lago como en las charcas naturalizadas, riegos y cauces fluviales. También se realizará un inventario de los peces e invertebrados existentes en el lago mediante observación directa y toma de muestras de diferentes hábitats.