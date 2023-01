El Concello aresano avanza en los trabajos de las nuevas instalaciones del Club de Remo

El Ayuntamiento de Ares ha informado del avance de las obras para la construcción de las nuevas instalaciones del Club de Remo, cuyo proyecto recoge una nave de embarcaciones, vestuarios y gimnasio.



Esta intervención se está llevando a cabo en la zona de la dársena seca del puerto y “ten en conta as necesidades actuais do equipo no que atinxe a solventar a estiba de embarcacións de banco fixo e a xestión dos adestramentos semanais”, apuntan desde el Concello.

Nueva nave

El proyecto contempla una nueva nave que contará con una superficie final aproximada de 400 metros cuadrados, divididos en planta baja y primer piso.



El presupuesto para esta actuación asciende a los 157.000 euros, impuestos incluidos. Para sufragar las tareas el Consistorio aresano cuenta con aportaciones económicas de la Diputación de A Coruña, –86.000 euros–, además de fondos propios –71.000 euros–.



El Ayuntamiento inició a mediados del pasado mes de noviembre los trabajos de preparación del suelo para la nave de embarcaciones del Club, actuaciones que consistieron, concretamente, en la “cimentación a base de zapatas illadas de formigón armado e a posterior formación dunha soleira base do mesmo material”.