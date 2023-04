La comarca de Ortegal calienta motores para los comicios del 28M

El goteo de presentaciones oficiales de candidatos y candidatas a las Alcaldías de la zona es ya una realidad, a menos de dos meses de las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 28 de mayo. Ayer el protagonismo fue para la comarca de Ortegal, con el desvelo oficial, por ejemplo, de las cabezas de lista de los socialistas.

El acto tuvo lugar en Mañón, a las once y media de la mañana, y en él participó el secretario provincial del PSdeG de A Coruña, Bernardo Fernández; que calificó como “aos mellores dentro dos mellores, aos mellores expoñentes do incrible capital humano con que conta este partido” a los alcaldables de los municipios de Cariño –José Miguel Alonso–, Cerdido –Brais Prieto, que sustituirá como número uno a Benigno Galego, que no concurrirá a los comicios–, Mañón, –José Carlos García–, Ortigueira –Juan Vicente Penadad– y Cedeira [concello al que los socialistas incluyen en esta comarca] –Pablo Diego Moreda–.

“Estas eleccións teñen moito de plebiscito. Non estamos a falar só dunhas eleccións municipais, que si, non estamos a falar só dos traballos dos alcaldes, alcaldesas e compañeiros da oposición, que tamén, nunha bisbarra que ten moitas similitudes coa Costa da Morte porque compartides con eles a desgracia de que durante algúns anos houbo moitos alcaldes do Partido Popular,”, afirmó Fernández.

También apuntó el socialista a otro partido, el BNG, indicando que “vén de votar en contra da reforma das pensións, unha reforma pactada cos representantes dos traballadores”, censuró.

“A cidadanía non quere a aqueles que non defenden os seus intereses e que non aposta, como estamos a facer na comarca do Ortegal, por defender os dereitos da súa veciñanza”, remarcó, solicitando “un esforzo” para estar “na rúa cos veciños”.





Populares

Los populares, ayer, en el Teatro da Beneficencia I Cedida

La jornada se tiñó también de azul en Ortigueira a última hora de la tarde. Hasta el Teatro da Beneficencia de la localidad se desplazó, en este caso, el presidente del Partido Popular en A Coruña, Diego Calvo, para arropar al cabeza de lista de la formación en dicho concello, Valentín Calvín.

“O futuro do municipio non pode estar en mans dos caprichos persoais, necesitamos estabilidade para poder planificar con garantías os proxectos sociais e económicos, en definitiva, urxe contar cun goberno que se deixe de confrontar e se poña a xestionar dunha vez por todas”, aseveró Calvo, afirmando que está en juego no sólo la Alcaldía ortigueiresa, sino también “dicirlle a Pedro Sánchez que a súa etapa na Moncloa empeza a chegar ao seu fin”.

Por su parte, el alcaldable apeló a “outra forma de facer política” para dejar a un lado, dijo, “oito anos de pobreza e degradación”. “O próximo 28 de maio temos que elexir entre seguir en caída libre ou, pola contra, se decidimos dar un xiro de temón para emprender un camiño cara ao emprendemento e o progreso”, indicó Calvín, arropado también por el secretario general de los populares en A Coruña, Evaristo Ben.