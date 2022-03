El Centro de Interpretación do Medio Mariño pretende ser referente en el norte de A Coruña

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, visitó ayer el Centro de Interpretación do Medio Mariño (CIMM) de Cabanas acompañado de la diputada María Muíño y del teniente de alcalde de la localidad, Iago Varela. “O CIMM de Cabanas está chamado a ser un polo de atracción para o turismo vencellado ao mar no norte da provincia da Coruña”, indicó Regueira en referencia a este espacio museístico situado en el parque do Areal.





“Que o espazo estea concibido cunha perspectiva polivalente, con capacidade para albergar exposicións e actividades, así como a súa localización nun lugar estratéxico, ao pé do Camiño Inglés e na entrada do concello, posiciónano como un lugar con enormes posibilidades”, añadió.





El Concello de Cabanas concluyó recientemente la construcción de este espacio que contó con fondos del GALP Golfo Ártabro Norte y durante el presente año tendrá lugar su dotación y la realización de diversas actividades en las que se incluyen exposiciones, talleres, y salidas interpretativas al territorio, con un presupuesto de cerca de 100.000 euros.





Ayudas para personal

El Concello también solicitó ayudas para financiar la contratación del personal de las instalaciones. “O financiamento da Deputación para a contratación de persoal de atención a visitantes é fundamental para que concellos pequenos coma o de Cabanas poidan ofrecer uns servizos de calidade tanto para a veciñanza como para as persoas que nos visitan”, indicó Varela.





Durante la visita, Varela también aprovechó para trasladar a Regueira el agradecimiento por el apoyo de la Diputación al proyecto de las Fragas do Eume para los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino –los denominados fondos Next Generation–, que implica a los concellos de As Pontes, Cabanas, Monfero, Pontedeume e A Capela y que va a movilizar millón y medio de euros destinados a la mejora de la competitividad turística en la comarca del Eume.