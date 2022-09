Cedeira y Cerdido rechazan en pleno los recortes en el IES Punta Candieira

Los recortes de profesorado que se han producido para este curso escolar, que está a punto de comenzar, en el IES Punta Candieira de Cedeira, fueron masivamente rechazados por los vecinos del municipio y por el pleno de la corporación, que en la mañana de ayer celebró una sesión plenaria sobre este tema con carácter extraordinario.



Al finalizar la sesión plenaria, tuvo lugar una concentración muy concurrida de los vecinos, que se constituyeron en plataforma vecinal contra estos recortes, y que ayer portaron camisetas negras en protesta por las medidas tomadas desde la Consellería de Educación.



El objetivo del pleno era la aprobación de una moción del PSdeG-PSOE y del BNG de Cedeira, en la que se reclamaba el mantenimiento del plantel docente necesario para sostener todos los ciclos formativos y la calidad de la enseñanza en el centro. Finalmente, los grupos acordaron redactar una declaración institucional y reclamar una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para abordar el tema.



Al encuentro acudirían los portavoces de todos los grupos municipales con representación en la corporación cedeiresa, ya que, como explicaron, “é un problema que afecta ao conxunto da poboación”.

Plataforma



En el pleno extraordinario, además del alcalde, Pablo Diego Moreda; la concejala de Educación, Ermitas García; y la portavoz del BNG, María Xosé Rodríguez, y del PP, Luis Rubido, también tomó la palabra María Pernas, en nombre de la plataforma creada en Cedeira como reacción al recorte de 11 puestos docentes en el instituto, una decisión que motivó en su momento la dimisión en bloque del equipo directivo.



En la sesión, se puso de manifiesto que el centro pierde este año, respecto al curso pasado, 18 matrículas y el recorte de 11 docentes consideran que “é unha medida desproporcionada coa realidade”, por eso, desde el gobierno local se señaló que no se van a escatimar esfuerzos “na defensa do ensino público e do dereito da mocidade a un ensino de calidade”, mostrando, además, el total apoyo a la plataforma vecinal. Esta seguirá además haciendo oír sus reivindicaciones con una recogida de firmas y un calendario de movilizaciones.

Recortes



El impacto de los recortes afecta, según explica la plataforma, a numerosos aspectos como los refuerzos educativos, el tamaño de los grupos, ya que se elevan las ratios, la imposibilidad de desdobles para el laboratorio o las optativas, que tendrán que realizarse a la misma hora con más alumnado por aula.



Los cambios supondrán, explican, la desaparición del bachillerato de adultos, por haberse subido la ratio mínima necesaria y el aumento del alumnado por aula en BAC, hasta 34 alumnos, además de la reducción del horario de la biblioteca, por falta de disposición horaria y a un tercio del horario del aula de convivencia.



El tiempo para el desarrollo de proyectos como Erasmus o Plan Digital será menor, como la oferta educativa de optativas en Bachillerato, lo que afectará, explican, a las ponderaciones de la nota final para acceder a la Universidad.