La campaña “Coida a túa lingua” llega al centro de salud naronés

Alumnado del IES As Telleiras presentó este jueves al personal de Pediatría del centro de salud de Narón la campaña “Coida a túa lingua”. Se trata de una iniciativa, tal y como explicó la edila de Política Lingüística, María Lorenzo, que busca que los niños y las niñas aprendan de forma divertida el nombre de algunas especialidades y enfermedades en gallego.

“Trátase de achegarlles novos recursos infantís en galego, neste caso centrados no ámbito sanitario, e promover o uso desta lingua neste grupo de poboación, chave no futuro do idioma, así como incrementar a presenza do galego neste eido”, aseveró la concejala.



Así pues, jóvenes de 1º de ESO idearon y diseñaron –con el apoyo de la profesora María Yáñez Gradaílle– un juego de cartas con léxico, con el que los más pequeños aprenderán el nombre de instrumental médico, medicinas, órganos o sintomatología, entre otras cuestiones. Los estudiantes entregaron ejemplares de dicho juego al personal del departamento para que los repartan entre las familias.

Xera



La propuesta surge en el marco del proyecto de dinamización Xera, impulsado por el Servizo de Normalización Lingüística del Consistorio. Su objetivo es aprovechar las ideas y la creatividad de los jóvenes para incrementar la presencia del gallego en el municipio.



El equipo de este departamento elige una entre todas las propuestas ofrecidas por el alumnado de los centros educativos del municipio, siendo los propios escolares los encargados de desarrollarla.

Toda la información sobre “Coida a túa lingua” está disponible en esta web, desde donde se puede descargar una versión imprimible del juego.