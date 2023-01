Cabanas acogerá un acto en homenaje a la guerrilla antifranquista

El BNG comarcal y la Fundación Galiza Sempre presentaron la primera jornada de homenaje a la guerrilla antifranquista y a su logística, así como el manifiesto elaborado con el fin de colectivizar este homenaje.



Un total de 15 firmantes vinculados a la memoria histórica firman el texto que está abierto a nuevas incorporaciones. De hecho, se recaban apoyos a través de la web bng.gal en la que se incluye un formulario para que quienes lo deseen puedan también aportar testimonios.



En el acto tomaron parte la responsable comarcal del BNG, Mercedes Tobío; el teniente alcalde de Cabanas, Iago Varela; el coordinador del grupo de trabajo de memoria hisrtórica del BNG, Carlos Babío; la secretaria de la Fundación Galiza Sempre, Lucía Veciño, además de algunos miembros del grupo promotor del manifiesto.



El homenaje, que tendrá lugar en torno al día 27 de septiembre, se celebrará en Cabanas y pretende, como explicaron los promotores, “honrar a memoria de todas as persoas que loitaron contra o Réxime franquista e sufriron a súa represión, comprendendo non só as guerrilleiras e guerrilleiros, senón tamén a todas as persoas que serviron de apoio loxístico á mesma dando refuxio, xantares ou compaña, sen as cales a resistencia non sería posíbel”.



Esta primera jornada de homenaje a la guerrilla antifranquista irá precedida en los meses que restan hasta su celebración en septiembre de una serie de actividades vinculadas a la “dignificación da memoria”, que incluirán testimonios, proyecciones y una visita a los restos de los refugios empleados por los guerrilleros en la zona de Cal do Barqueiro.

La elección de Cabanas como escenario de esta conmemoración no es casual, ya que en este concello se encuentra la base de la IV Agrupación del Exército Guerrilleiro de Galiza, que fue parte del movimiento y continuó en funcionamiento hasta la década de 1950 en Cal do Baqueiro, en los terrenos que hoy ocupa el parque de las Fragas do Eume.



Como explicó Iago Varela, teniente alcalde de Cabanas, “o concello sufriu unha especial represión durante a postguerra, con parroquias enteiras procesadas polo seu apoio loxístico á guerrilla antifranquista”. Recordó, además, que el 27 de septiembre de 1940 tuvo lugar el asesinato del alcalde de Cabanas en la República, Álvaro Puentes Antón. También un 27 de septiembre, de 1975, se produjeron las últimas ejecuciones del régimen franquista.