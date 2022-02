El BNG urge al Concello que renueve la homologación de las pistas de atletismo de Narón

El BNG de Narón llevará al pleno de este mes una moción para instar al Concello a que renueve la homologación de las pistas de atletismo de Río Seco, aprovechando la inversión que se está realizando en las mismas con la habilitación de una pista de lanzamiento y que esta se haga conforme a la normativa da Real Federación Española de Atletismo (RFEA).





Recuerdan los nacionalistas que las pistas de Río Seco se construyeron en un primer momento para la práctica del atletismo pero “co paso do tempo o campo interior das pistas foise usando para outros deportes para os que non era adecuado, coma o fútbol, xa que se estraga máis o campo e cousas básicas, coma a drenaxe do campo, non cumprían as súas funcións polo que houbo que facer obras”. Aseguran que las intervenciones realizadas a partir de entonces y posteriormente llevaron a que las pistas de atletismo de Río Seco no cumplieran con la normativa de la RFEA y las instalaciones perdieron la homologación. “Aínda que se lle concedeu unha prórroga ao Concello para axeitar as mesmas e solicitar de novo esta homologación, nunca se volveu a renovar”, explican desde el BNG. Una situación que impide la celebración de pruebas oficiales por lo que los deportistas se tienen que desplazar a otras para competir.





Los nacionalistas también urgen al Concello que ajuste el protocolo covid para que los deportistas puedan hacer uso de los vestuarios en sus entrenamientos diarios.