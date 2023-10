El BNG naronés reclama un enfoque más social para los nuevos presupuestos

“En Narón non somos alleos á crise actual e o Concello debe mirar atendendo uns servizos que cubran as necesidades da maioría social e, tamén, poñendo o foco no espazo público”. Así de contundente se mostró el BNG naronés este fin de semana durante la presentación de sus propuestas para los próximos presupuestos.



De este modo, la formación nacionalista reclamó actuaciones, tanto concretas como transversales, “necesarias” para el municipio, instando al gobierno local a iniciar un diálogo sobre las mismas. El documento, detalló la portavoz del BNG de Narón, Olaia Ledo, contempla intervenciones en todos los barrios y parroquias y se estructura en propuestas de infraestructuras; servicios sociales; deportes; rural; medio ambiente; cultura y patrimonio; y accesibilidad y movilidad.



A modo de ejemplo, los nacionalistas mencionaron actuaciones específicas como la ampliación de los vestuarios del campo de Río Seco o la reforma del tejado del centro de mayores Manuela Pérez Sequeiros; pero también otras transversales como destinar el 1% de los presupuestos municipales a la lucha por la igualdad de género o la transformación de las naves de la Feira do Trece en un espacio sociocultural.



“Falamos de un traballo para os vindeiros catro anos”, sentenció Ledo, incidiendo en la necesidad de que el municipio “avance”.