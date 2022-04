El BNG exige a la Xunta que retome la Mesa de As Pontes, paralizada desde el pasado octubre

El grupo parlamentario del BNG presentó esta semana una proposición no de Ley para instar a la Xunta y el Gobierno central que se vuelva a convocar la conocida como Mesa de As Pontes. La propuesta, que no prosperó por los votos en contra del Partido Popular, tenía como objetivo, además de la reactivación de este grupo de trabajo conjunto, paralizado desde octubre, el exigir a la administración autonómica que cumpliese con los “compromisos” adquiridos en los últimos encuentros, especialmente con el colectivo de transportistas de carbón.





Así, el diputado Ramón “Mon” Fernández afeó a ambos ejecutivos que, más de dos años después de la constitución de la mesa tras el anuncio del cierre de la central pontesa “non só non hai o máis mínimo indicio deste plan de desenvolvemento, senon que o que levamos vivido nesta localidade e na comarca de Ferrol no relativo ao peche da térmica e á mal chamada transición xusta non pode cualificarse máis que como auténtico despropósito”. De esta forma, el nacionalista censuró la “descarnada e vergoñenta competición” de ambos gobiernos y la sucesión de anuncios “imposibles e incompatibles” entre sí en detrimento de los vecinos de la localidad. En este sentido, Fernández aseguro que desde las administraciones se están priorizando sus propios intereses “partidarios e electorais” frente a los de la población, recordando que la problemática de As Pontes no es solo local, sino que afecta al conjunto de la comunidad al tratar de base un tema como el futuro modelo energético de Galicia.





En referencia a los mencionados proyectos para la villa, Fernández señaló que el de los biocombustibles se encuentra “conviviendo” con otras propuestas centradas en la generación y almacenamiento de hidrógeno verde, cuando “compiten entre elas”. De igual forma, advirtió el diputado, estas iniciativas “están sometidas a continuos cambios de regulación ou anuncios de cambios de regulación”, lo que provocaría a su vez que las propias empresas promotoras varíen sus “estrategias”, lo que tendría un impacto directo en algunos de los proyectos que ya se encuentran sobre la mesa. Esta situación, aseveró, “representa precisamente todo o que a Mesa quería evitar, promoviendo pola contra un ambiente de participación entre administracións, empresa e colectivos representativos”.





Por último, desde el BNG se recordó a la Xunta que, entre los compromisos adquiridos en la Mesa, destaca el de crear un grupo de trabajo independiente sobre los transportistas de carbón, el cual aún no se ha materializado. Este colectivo, apuntaron los nacionalistas, fue uno de los más perjudicados por el cierre de la central térmica, dado que muchos de los profesionales renovaron sus vehículos meses antes del anuncio y ahora acumulan importantes deudas.