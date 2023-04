El Ayuntamiento de As Pontes destina casi 430.000 euros a la mejora de caminos rurales

El Ayuntamiento de As Pontes destina 428.408 euros para la mejora de varios caminos de la zona rural del municipio. Concretamente, los de O Ramallal, Caxado, A Castiñeira, As Lamelas, Pazos, Serrón, As Gañidoiras, O Vilar, Cadavás-Paizaz, Bidueiro, Vilarmaior, Alvarón, Marraxón y Casas Hermas.



Desde el ejecutivo local indican que los trabajos, todos iniciados, se financian con cargo a la Diputación de A Coruña.

Estas intervenciones supondrán “a rehabilitación das estradas, co obxectivo de dotalos dunha maior calidade, tanto estrutural como superficial”, apuntan desde el Concello. El objetivo es, pues, mejorar la seguridad del tráfico rodado, a la par que la de los viandantes.

Actuaciones

Los trabajos incluyen el barrido de la superficie de los viales, la limpieza de las márgenes y cunetas, así como una serie de actuaciones encaminadas a “mellorar a frenaxe dos camiños e, co obxectivo de realizar de forma correcta os entrocamentos con outros viarios, realizarase un fresado das vías”, explica el Consistorio.



Una vez finalizadas las tareas anteriormente citadas, se llevará a cabo un aporte de grava y tratamiento asfáltico en aquellas zonas que presenten baches. A continuación, se procederá a la renovación de la capa de rodadura con aglomerado.

La intervención en estos viales de la zona rural se culminará con la reposición de la señalización, tanto la horizontal como la vertical.