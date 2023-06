Galioart propone un nuevo taller de fotografía durante el festival de Ortigueira

La Asociación Cultural Galioart ofrecerá un año más, en el marco del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, un taller de fotografía documental de calle, impartido en esta ocasión por el ourensano Brais Lorenzo. La actividad, “organizada con moitos esforzos dunha asociación local” y que llega así a la sexta edición, se llevará a cabo del 14 al 16 de julio.



Su objetivo pasa por desarrollar un proyecto colectivo que traslade una visión singular de dicho evento a lo largo de los años, contando con la colaboración de fotógrafos que puedan mostrar su visión documental a los participantes en el taller.



Las salidas fotográficas se harán durante la duración del taller asistiendo a los diferentes puntos de interés, como la playa, el pinar, el pueblo, la estación de transportes, conciertos., etc.



Multimedia

La edición de este año se desarrollará bajo el título “Diferentes xeitos de contar: creación dun proxecto multimedia colectivo no Festival de Ortigueira” y pretende que durante el fin de semana el emblemático evento musical se elabore “un multimedia entre os participantes, mesturando o vídeo, o son e a fotografía, de xeito que os participantes poderán saír do obradoiro coñecendo as técnicas-ferramentas básicas de edición gráfica que lle permitan potenciar o seu traballo fotográfico ou de videocreción e levalo a un novo nivel de comunicación”, explican.



Brais Lorenzo (Ourense, 1986) es técnico superior de fotografía por la Escola de Arte Superior e Deseño Antonio Faílde de Ourense y graduado en Xeografía e Historia por la Universidade de Vigo. Desde 2010 trabaja como colaborador de la Agencia EFE y del periódico Faro de Vigo. Trabajó en varias ONG –en la actualidad colabora con Cruz Vermella– y algunos de sus trabajos han sido incluidos en diversas exposicións fotográficas.



El número máximo de participantes será de 15 y todavía quedan algunas plazas libres.

Las personas interesadas pueden contactar con la organización a través del correo electrónico gaioart.fotografia@gmail.com o a través del teléfono 652 659 387.