As Pontes súmase a un proxecto de mellora das competencias dixitais

O Concello das Pontes súmase ao proxecto “Muller Dixital”, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar as competencias dixitais das mulleres galegas que se atopan en situación de desemprego e que lles permitirá aproveitar as posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais, con énfase na redución da fenda de xénero e na capacitación dixital no ámbito rural, para o emprendemento, o acceso á información, o procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, como informan desde o consistorio pontés.



O programa, financiado pola Unión Europea no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia preséntase, en palabras da edil de Igualdade, Tania Pardo, como “unha oportunidade única para formarse, avanzar e mellorar o currículum de cara un mercado laboral no que a dixitalización é unha obriga”. Prado explicou tamén que a través deste programa traballaranse as competencias dixitais recollidas do Marco Europeo de Competencias Dixitais para a Cidadanía (DigComp) “entre as que destacan a navegación, a procura e filtrado de información, a interacción a través da tecnoloxía ou a protección dos dispositivos”, dixo.



Así, o programa Muller Dixital, ofrecerá un itinerario formativo deseñado para ir avanzando desde un nivel básico de competencias dixitais ata un nivel máis avanzado, a través de dous módulos de formación, de 40 horas de duración cada un, que se completará cun módulo transversal sobre igualdade de oportunidades.



Poderán participar mulleres desempregadas ou en situación de mellora do emprego que teñan a demanda de emprego activa no momento de inicio da formación.



Será necesario realizar unha proba de nivel que se celebrará hoxe, ás 17:00 horas, na Casa Dopeso. Unha vez avaliados os resultados, estableceranse os grupos, segundo niveis, e fixaranse as datas e os horarios das sesións didácticas. Máis información no teléfono 881 820 345.