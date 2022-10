As Pontes saca a licitación por 234.000 euros la cuarta fase de mejora de la Avenida de Galicia

El Ayuntamiento de As Pontes ha sacado a licitación la cuarta fase de las obras de mejora de pavimentos y servicios de la avenida de Galicia. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 233.904,23€ y que será financiada íntegramente por la Diputación, permitirá “dar continuidade ao proxecto de rehabilitación, humanización e mellora da accesiblidade levado a cabo polo goberno local na principal vía de comunicación do municipio”, asegura el consistorio. Lo hará a través de la renovación de la Praza do Hospital y las obras de las tres fases anteriores ejecutadas en la avenida. Así las cosas, los trabajos incluidos en el proyecto permitirán la eliminación de desnivel entre la carretera y las aceras, la mejora de la iluminación y la separación de las redes de drenaje y saneamiento.

Nuevo pavimento

Desde el ejecutivo pontés indican que se procederá al retranqueo de las farolas y señales –se modificará la distancia entre ellas–, se sustituirán las barandillas por una de acero inoxidable y se extenderá un nuevo pavimento –de hormigón bituminoso en la zona de tráfico de vehículos y en los aparcamientos–.



Con respecto a la acera peatonal, el Concello explica que esta se realizará con baldosa prefabricada, siguiendo “a liña estrutural e estética da zona”. “Nos accesos aos pasos peonís e á rampa executaranse pavimentos con baldosa de botóns para alertar ás persoas con discapacidade visual”.

Iluminación

En cuanto a la instalación lumínica pública, los trabajos implican la ejecución de arquetas, la canalización eléctrica o la recolocación de las farolas. En el caso del paso peatonal, se instalarán tres captafaros LED por cada sentido de circulación, así como señales de paso luminosas.



Las obras finalizarán con la instalación de la señalización y mobiliario urbano como papeleras, bancos o jardineras.