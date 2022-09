As Pontes continúa apostando polo benestar das mulleres coidadoras

O Concello pontés ten aberto desde onte o prazo de inscrición na cuarta edición do programa “Cuidadanas”, organizado pola Fundación Mujeres e que conta co financiamento da Deputación da Coruña.



A través desta iniciativa, o goberno municipal das Pontes busca ofrecer ás coidadoras informais da vila un recurso de orientación, acompañamento e apoio, tanto a nivel emocional, formativo, como social, co obxectivo de contribuír a mitigar o impacto derivado do coidado de persoas en situación de dependencia.

Tania Pardo, responsable da área de Benestar Social no Concello, subliña a importancia desta actividade na mellora da calidade de vida das mulleres das Pontes e na promoción do seu desenvolvemento persoal, a través da creación de relacións interpersoais entre as mulleres pontesas que viven unha realidade similar. “O coidado das persoas dependentes ten unha influencia directa sobre a saúde, a autoestima, a vida laboral, as relacións sociais e familiares das mulleres coidadoras e nesta terceira edición buscamos seguir axudándoas mediante este servizo de apoio integral, proporcionándolles ferramentas para o seu autocoidado”, explica a responsable da área de Benestar Social.



O programa, a través de diferentes obradoiros, analizará a importancia da comunicación na calidade das relacións interpersoais, nos que as participantes aprenderán a poñer límites e a xestionar o sentimento de culpa. As mulleres participantes aprenderán a identificar as súas habilidades comunicativas, a desenvolver estratexias para a toma de decisións, coñecendo e recoñecendo os propios límites e aprendendo a xestionar cuestións como a culpa.



As sesións completaranse cun espazo participativo no que as participantes aprenderán a facer xestións administrativas online, para evitar a fenda dixital existente e impulsar unha mellor xestión do tempo persoal.

Todos os talleres se desenvolverán os luns, desde o vindeiro 10 de outubro e ata o 7 de novembro, de 10:30 a 12:30 horas na sala polivalente da Casa Dopeso.



Informan desde o consitorio local que aquelas mulleres que estean interesadas en participar ou queiran solicitar máis información sobre os obradoiros poden poñerse en contacto co Departamento de Benestar Social (Casa Dopeso, Rúa Rosalía de Castro, 28, 2º andar) do Concello das Pontes chamando aos números de teléfono 627 779 129 /981 441 008. Así mesmo, informan que o prazo para inscribirse nos obradoiros remata o 5 de outubro.