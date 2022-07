As Fragas cumplirán 25 años como el parque natural “peor conservado”

As Fragas do Eume cumplirán el próximo mes de agosto 25 años siendo el único parque natural –de los siete de Galicia– que carece de un Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX), un documento que el ejecutivo gallego está ahora elaborando y para el que ha ido manteniendo en los últimos meses una ronda de contactos con los principales agentes, colectivos y entidades vinculados a este entorno. “Desde Adega Ferrolterra queremos comunicar o noso malestar porque non fomos invitados á última reunión de forma directa, senón a través de terceiros”, indicó su portavoz, Miguel Anjo González.



“A Xunta está a tratar como convidados de pedra ás entidades ecoloxistas, que son pesimistas respecto do futuro do parque”, declararon siete entidades –Grupo Naturalista Hábitat, Sociedade Galega de Historia Natural, Adega, Asociación Betula, Grupo Lobo, Asociación Rebinxe y Federación Ecoloxista Galega– a través de un comunicado conjunto, en el que critican el trabajo desarrollado en los últimos años y en el que también dejan constancia de su preocupación por el estado en el que se encuentran As Fragas do Eume. “Dende a declaración de parque natural, este espazo protexido –proclamado como a mellor mostra de bosque atlántico de Europa– ten sufrido un proceso de degradación continuado. A ausencia de medidas efectivas para deter esta situación e lograr revertila fainos valoralo como o parque natural da Europa atlántico peor conservado”.



Las entidades sostienen que “a ausencia de compromisos” contrasta con “a utilización publicitaria da súa imaxe nas campañas publicitarias da Xunta” en donde se ofrece, censuran, una visión idealizada de este espacio natural. “Teñen feito del unha trampa para turistas, que esperan atopar un bosque ben preservado nunha paisaxe espectacular, pero logo atopan un entorno degradado pola intensa eucaliptización do val do Eume”.



Las asociaciones sostienen que, de hecho, desde el gobierno gallego se ha reconocido que buena parte de los eucaliptales del parque son ilegales, sin explicar, lamentan, el motivo por el que hasta el momento la Xunta no ha actuado en consecuencia.



Los ecologistas inciden en que la importancia de este entorno radica en que todavía alberga pequeñas muestras del bosque atlántico termófilo, "un tipo de formación arbórea moi escasa", en Galicia, "onde son practicamente inexistentes os bosques maduros, a causa da intensa explotación á que se viron sometidas as nosas fragas, incluso en vales tan abruptos como o do Eume".



Este tipo de bosques, recuerdan, resultan cruciales para conservar la biodiversidad, los recursos hídricos, así como para regular las temperaturas "nun contexto de crise climática".



Las siete entidades ecologistas ponen de manifiesto en su comunicado que la zonación prevista en el PRUX "soamente garante a conservación do bosque en aproximadamente a terceira parte da superficie do parque, incluso deixando fóra grandes tramos de bosques de ribeira".

Director



La desaparición de la figura de director del parque es otra de las cuestiones que lamentan las asociaciones naturalistas en su escrito. “A Xunta eliminounos para establecer un único director para o conxunto de tódolos parques galegos, entendendo que resultan innecesarios debido ao escaso investimento que fai na conservación dos seus hábitats e das especies ameazadas que albergan”.



Insisten en que no basta con tener instrumentos de planificación sin personal cualificado que “fiscalice as normas in situ”.

Eólicos



Deprimente. Es el calificativo que utilizan las entidades en su comunicado para hacer referencia a la situación del estado de As Fragas do Eume. Además de la intensa eucaliptización que sufre, apuntan a la situación del río, "no que non se ten respectado o caudal ecolóxico nin a calidade da auga", lo que se traduce, advierten, en que sus comunidades acuáticas sean más pobres que en ríos próximos que no están protegidos bajo la figura de parque natural. “Son constantes os episodios de turbidez e contaminación das augas por parte de Endesa sen que a Xunta faga nada para que a hidroeléctrica cumpra coa lexislación vixente”, indican desde Adega Ferrolterra.



"O entorno inmediato está ameazado pola instalación de aeroxeneradores de 200 metros de alto nas propias lindes do parque, o que vai producir unha grande mortalidade nas aves e morcegos que alberga", denuncian las entidades, por otra parte, y advierten que el ejecutivo gallego "obstaculiza" las actuaciones privadas destinadas a la restauración de hábitats.