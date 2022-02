Aprender matemáticas, ciencias o robótica a través del Camiño Inglés

Desde comienzos de este año los alumnos del CEIP Maciñeira de Neda están aprendiendo materias como lengua, ciencias, matemáticas o robótica a través de un innovador programa de aprendizaje diseñado por profesores del centro escolar. Se trata de la iniciativa “Neda no Camiño” que persigue tres objetivos: “dinamizar a biblioteca escolar e os procesos de aprendizaxe propios do centro; desenvolver as competencias do alumnado, e traballar para dar a coñecer un recurso moi cercano ós nenos, polo que discorre parte da primeira etapa do Camiño a Compostela”, como explican desde el Concello.





Para ello, los profesores se organizaron en cuatro grupos: Botafumeiro y Bocha, encargados de recopilar recursos (fotos y vídeos sobre todo), a los que los estudiantes recurren para sus investigaciones; Vieira, que se ocupa de diseñar la ruta de peregrinación, (credenciales, cuños, compostelana, tabla de datos, etc.) y Bordón, que se encarga de la parte más lúdica como es la elaboración de juegos y dinámicas vinculadas al Camino de Santiago.





“Tras un traballo previo que contemplou a realización da primeira etapa por parte dos profes, en febreiro arrancaban os primeiros proxectos cos estudantes. A mascota do centro, Nediña, enviaba ás clases de Infantil e Primaria unha carta na que os retaba a descubrir o significado das reliquias que contiñan os caixóns que acompañaban á misiva. E aí comezaba a investigación sobre o Camiño”, como se informa desde el Ayuntamiento nedense.





Las actividades y retos proseguirán en los próximos meses, dando un paso más en la búsqueda de centros de lectura activos e integrando la biblioteca en el Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares de la Xunta.