Santo Antonio de Corveiro, en Cedeira, más limpio gracias a la intervención de la asociación ARCE

El fin de semana en el municipio cedeirés tuvo carácter voluntario. Y es que varios miembros de la asociación ARCE de Amigos dos Ríos de Cedeira dedicaron parte de su sábado a una tarea digna de elogiar: limpiar una de las zonas más bonitas y con mejores vistas de la localidad. Hablamos del entorno de la ermita de Santo Antonio de Corveiro, un lugar que tal y como señala el presidente de la citada entidad, Camilo Casal, presentaba una imagen “pouco digna de atoparnos en pleno século XXI”. “Limpamos pola zona da fonte, que se atopa a uns 300 metros da ermida, que é o centro da festa cando se celebra a xira”.



Se recogieron, fundamentalmente, plásticos y vidrios, aunque los voluntarios encontraron también otro tipo de residuos. “Levaban aí meses. Sabémolo polo estado no que se atopaban. Tamén sacamos restos de louza e incluso algún voluminoso como unha roda. Estas cousas hai que denuncialas, porque se trata dunha zona moi bonita, moi transitada, e moi sensible medioambientalmente. Non é de recibo que se atope nesas condicións”, remarca Casal.

Cedida



La asociación realizó también el pasado mes una limpieza en el arenal de A Madalena, una campaña que tienen pensado repetir. “Na praia faremos unha actuación todos os trimestres. Agora na primavera faremos outra. Despois tamén queremos retirar lixo do río Condomiñas, estamos traballando para facelo pronto”, añadió el presidente.