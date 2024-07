USO denuncia que Cedeira vulneró derechos en la selección de personal de convenio

La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera en Galicia (FAC-USO Galicia) emitió un comunicado en el que denuncia que el Concello de Cedeira discriminó a varios aspirantes en el proceso de selección de personal laboral temporal a tiempo completo para el programa PEL Concellos 2024.



Desde FAC-USO censuran que en las bases se exija una antigüedad de cinco años para valorar los cursos de formación “como si hubiese que actualizar conocimientos para desbrozar caminos, montar carpas para eventos, hacer pequeñas reparaciones, etc., cuando, por ejemplo, los cursos de prevención de riesgos laborales, de manejo de motosierras o de desbrozadoras son los mismos, lo único que varía es su fecha de realización”, indica el sindicato.



Critican, asimismo, que para las plazas del personal de obras y servicios se exija la actualización de la formación y que, para otros puestos como el de auxiliar o trabajador social, “que sí pueden necesitar actualización, no se valora ni la formación, ni la experiencia, ni tampoco titulación superior a la exigida”, apuntan.



Por todo ello, entienden que el Ayuntamiento de Cedeira ha vulnerado el derecho a acceder en condiciones de igualdad (art. 14 CE) a las funciones y cargos públicos (empleo de personal laboral temporal) con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CR), de acuerdo a los principios de mérito y capacidad (art. 103.3 CE).



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el Consistorio aseguran que “defendemos a claridade, limpeza e transparencia dos procesos de selección”, destacando que “ningún político, nin os concelleiros do actual grupo nin o alcalde, forman parte de ningún proceso de selección, que son os funcionarios os que preparan estes procesos, neste caso, as bases do PEL”. El Concello afirma entender las reclamaciones que los ciudadanos, “que en todos os casos son contestadas polos servizos xurídicos do Concello”.