Amor con marcado carácter celta en una nueva edición del Lugnasad de Cedeira

El espíritu celta invadió un año más la villa cedeiresa con la celebración de la XV edición del Lugnasad, una cita de carácter lúdico impulsada por la Asociación Amigos do Lugnasad que recrea, dentro del ciclo anual, las Noches de Lugh.



En esta ocasión reforzaron sus vínculos –al menos por un año, la duración de los enlaces por dicho ritual, que pueden ser renovados– unas 20 parejas procedentes de múltiples puntos de la geografía gallega y española, que fueron recibidos por el concejal de Cultura, José Antonio Rodríguez, y que recorrieron las calles de la localidad ataviados con ropajes de época.

Foto García



Pero más allá de las bodas, que tuvieron lugar por la noche, el Lugnasad ofreció a sus participantes múltiples actividades durante toda la jornada.



Los que así lo desearon pudieron adquirir productos en el Mercado Medieval instalado desde por la mañana en el Paseo da Mariña. Los más pequeños de la casa disfrutaron también por la tarde de los juegos y actividades didácticas pensados para ellos en la Praza da Marieta, en donde se celebró también el III Certame de Personaxes de Lenda.

Por su parte, Violín Galicia, Eva María&Manuel, Ad hoc Ensemble, Aturuxeiras, Ceilidhia y Ctárea pusieron la ambientación musical a un evento ya consolidado y de carácter internacional.

Fiesta de Interés Turístico de Galicia

El presidente de la Asociación Amigos do Lugnasad de Cedeira, Manuel Aneiros, explica que la entidad trabaja ya para que el evento logre la distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia.

“Temos previsto demandalo. Ademais é unha actividade que o Concello apoiou sempre. Contamos con todo tipo de material desde que comezamos co Lugnasad hai dezaseis anos: carteles, folletos, promoción... Temos tamén a listaxe das parellas que participaron, cos seus datos e procedencia. Debe de haber unhas 500 personas que se achegaron ata Cedeira de toda España, e tamén do estranxeiro para participar neste ritual do casamento”, apunta Aneiros.

Foto García

De hecho, el ejecutivo gallego exige entre los requisitos para alcanzar la distinción informes que justifiquen, al menos, las características y particularidades del envento en sus últimas cinco ediciones.