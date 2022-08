De yincanas, sexo y padres indignados

Se ve que los creadores de actividades de ocio ya no saben cómo captar a la juventud y alguno ha recurrido a lo que nunca falla: el sexo. Participación garantizada; aunque luego hay que bregar con los padres indignados por el contenido inapropiado al que han tenido que enfrentarse sus polluelos. En el caso de un municipio de Barcelona, colocar preservativos con la boca en un palo, lamer plátanos, hacer penes y vulvas con plastilina o reproducir posturas del Kamasutra. Y vale que los chavales de 12 años de ahora han visto de todo, pero igual para una yincana tan explícita todavía están un poco sin hacer. Por supuesto, ya se habla de posibles denuncias al Consistorio por parte de los escandalizados progenitores. Eso sí, de que ellos inscribiesen a sus pequeñines en una actividad nocturna sin informarse al detalle de lo que allí iba a suceder no han comentado nada. No vaya a ser que al final resulte que no son tan modélicos.