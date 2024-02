A Vladimir Putin le despejan el camino hacia el Kremlin

Vaya por delante que el ‘conquistador’ ruso no tiene rival. Faltaría más. Pero por si a algún incauto se le cruzaba por la mente la idea de elegir otra papeleta que no fuese la suya en los comicios presidenciales de marzo, la maquinaria gubernamental, perdón, queríamos decir la Comisión Electoral Central se ha encargado de despejarle el camino. Ha expulsado de la carrera electoral a Boris Nadezhdin, el único de los aspirantes al Kremlin que rechazaba la invasión de Ucrania y que, quién sabe, quizá lograse aglutinar a todos los descontentos no solo con la guerra, sino con la deriva autoritaria del Gobierno. Se ve que Vladimir prefiere prevenir.