Víctimas habituales

no, si ya nos parecía raro a nosotros que el tema del aumento de un modelo más de contenedor de basura al catálogo que ya teníamos no tuviese más afectados que nuestros bolsillos, porque nos subirá el recibo de la recogida de basuras -¡oh, qué raro!-, nuestro espacio en casa -que se verá aún más reducido- y nuestro tiempo libre -ese que tanto amamos-, parte del cual tendremos que dedicar a estudiar en qué contenedor metemos qué cosa, no vaya a ser que nos equivoquemos y seamos nosotros los culpables de poner en peligro el equilibrio del planeta. Pues sí, señoras y señores, una vez más -siguiendo la estela de las terrazas de los bares-, ahora serán los contenedores los que se apropien, nada más y nada menos, que de… ¡1.200 plazas de aparcamiento! Dentro de poco vamos a tener que coger número para aparcar, créannos. Vamos a tener que llegar a casa con el coche a la carrera, como los barcos cuando vuelven a puerto, para pillar el mejor sitio para la descarga. Y si no, ya saben: si quieren tener vaca, cómprense una cuadra.