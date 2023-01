Las dos víctimas en el caso de Dani Alves

La presunción de inocencia y el sentido común obligan a ser cautelosos, pero todo apunta a que en el caso de Dani Alves ya hay, por lo menos, dos víctimas. La primera, y más evidente, la joven que sufrió la agresión sexual, presuntamente a manos del futbolista. Que cuando todavía tiene abiertas las heridas del –imaginamos– peor momento de su vida, se enfrenta no solo al juicio contra su supuesto violador, sino al juicio al que la somete cualquiera con una opinión y un altavoz para lanzarla al mundo. Porque todavía son muchos los que culpabilizan de las agresiones a quienes las sufren y no a quienes las materializan. La segunda víctima es la esposa. Esa mujer que de un plumazo ha visto cómo su vida se desmorona y se debatirá entre no querer creer que su marido es un monstruo y la duda de cuánto de lo que han pasado juntos ha sido real. Tampoco ella se merece el escarnio público. Y más allá de lo que pase en el tribunal, las dos mujeres ya están sufriendo condena.