Un verso suelto de Génova que vuelve

El que fuera el concejal del PP más joven del País Vasco y uno de los máximos exponentes del centro derecha retorna a la política de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Se trata de Borja Sémper, que en los momentos más duros en los que ETA seguía asesinando defendía el diálogo con los abertzales como estilo político, y será el portavoz del Partido Popular en la campaña electoral. El expresidente gallego, ahora líder de los populares a nivel nacional, sigue dando pasos de cara a preparar el partido para las próximas elecciones, en las que hay mucho en juego. A Feijóo está claro que le penaliza mucho no poder sentarse en el Congreso de los Diputados, ya que no es la misma repercusión mediática y ahí juega en desventaja con sus principales adversarios políticos, pero él y su equipo buscan revulsivos e ir cambiando las caras con el fin de no “quemar” en demasía a los actuales portavoces, así que Sémper tiene la misión de demostrar al ‘nuevo’ partido qué quiere el político gallego.