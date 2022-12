Los vecinos de A Illa ya pueden quemar el turrón en el gimnasio

A Illa de Arousa ya tiene gimnasio municipal, el único que hay en la localidad. Era una demanda vecinal que hasta ayer, como si fuese un regalo de Navidad, no pudo ser realidad. Y lo mejor de todo es que el Concello organizó tres jornadas de puertas abiertas para que los futuros usuarios puedan conocer las instalaciones, practicar un poco con los aparatos y en función del nivel de satisfacción apuntarse o no. Y parece que la novedad sí que tiene aceptación y no son pocos los que comenzarán el día 2 de enero a quemar el turrón y a ponerse cachas en unas instalaciones que prometen ser un punto de encuentro para los aburridos del paseo del colesterol y que buscan sensaciones más fuertes. El caso es que se trata de un servicio más que tienen los vecinos y que contribuye a la vida sana y saludable.