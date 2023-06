Urge más inversión en el rural

el satélite no es más que un nodo de comunicación que permite comunicar elementos que están en puntos lejanos. A medida que han aparecido nuevas tecnologías de interconexión, sobre todo desde la aparición de internet, el satélite ha ido cayendo cada vez más en desuso. Pero, en aquellos puntos donde no llega lo que era antiguamente el ADSL por cable y lo que hoy día mayoritariamente es la fibra óptica, una de las principales opciones para poder llevar internet a los hogares es internet por satélite. Pero, cuando el coste de la inversión no compensa teniendo en cuenta el número de usuarios posibles, la fibra cuesta que llegue a algunas zonas rurales. Y, en las poblaciones de menos de 500 habitantes, por lo general se encuentran por debajo de una penetración del 50 % de cobertura. Muchas poblaciones gallegas necesitan algún sistema que dé cobertura y más a medida que el envejecimiento se hace patente y casi todos los trámites administrativos se realizan online.