Unos asfaltados de quita y pon en la entrada de A Illa

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, llamó la atención de la Xunta para que procedieran al asfaltado de la entrada en el municipio desde que finaliza el puente hasta la rotonda, ya que el pavimento se encuentra en mal estado y lleno de socavones debido al intenso tráfico y el castigo de las lluvias de las últimas semanas. La petición no quedó en saco roto y desde Infraestruturas se procedió al arreglo del firme, pero no del modo que pretendían desde el Concello, ya que el trabajo se limitó únicamente a rellenar los baches, una solución que para el regidor no es suficiente y que se hizo para salir del paso. El caso es que desde el departamento autonómico se indica que estas actuaciones se hacen para casos urgentes al mismo tiempo que valoran el deterioro para tomar otras decisiones y, tal como está, seguro que no les quedará otra.