Totus tuus, Francisco

Francisco tiene más razón que un santo. Ahora a ver si los jóvenes para los que habló en Praga le hacen caso y cunde su ejemplo también entre los que no estaban allí y, ya puestos, se prolonga a los futuros descendientes de todos ellos y la Humanidad tiene salvación, ya no espiritual, sino física. Les vino a decir que no hacen falta tantas cosas, que la mitad de la cuarta parte de lo que consumimos los países pudientes es más del doble de lo suficiente para vivir dignamente. Recomendó no tirar tanto de hidrocarburos fósiles, porque estamos dejando la tierra hueca de tanto chuparle los hidrocarburos y las aguas subterráneas para fabricaciones masivas de cosas superfluas; que no comiésemos tanta carne, que ya sabemos que las emisiones gaseosas a la atmósfera del ganado en plan bestia se carga la capa de ozono y etc., etc. Por lo de pronto el gobierno alemán coincide con él y ya está recomendando a sus gobernados que se duchen rapidito, que en vez de poner el aire acondicionado a tope se abaniquen, y, en invierno, que se compren una batamanta para estar calentitos.