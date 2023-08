Todos quieren evitar repetir las elecciones

Todos menos el Partido Popular quieren evitar como sea volver a las urnas y eso le da ‘vida’ al actual presidente en funciones del Gobierno. De eso se desprende una página ‘confidencial’ en la que los hombres más cercanos a Pedro Sánchez le recomiendan tratar de buscar acuerdos, incluso con promesas complicadas de llevar a cabo, porque la aritmética en caso de volver a votar las cuentas no saldrían. No las del PSOE, que más o menos mantendría el tipo, sino la de los pequeños partidos o de los indepedentistas, que serían los más perjudicados y el peor de todos, la coalición de Yolanda Díaz. Así que guste o no guste Sánchez tiene las mejores de las suertes del mundo ya que, a pesar de todo, va a conseguir seguir en La Moncloa, que era su gran objetivo. Lo que no se sabe es si va a gobernar o no, pero él eso lo llevará ‘a su manera’ y continuará ahí a cualquier precio y evitando su caída, ya que el día que lo haga el socialismo sufrirá un nuevo terremoto para volver a establecer sus principios por el bien de España. Eso es lo que cuenta en ‘petit comité’.