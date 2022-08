Para todos los gustos… municipales

Boquiabiertos. Así nos quedábamos al escuchar la arenga de Ángel García Seoane -alcalde de Oleiros- sobre Abel Caballero al respecto de su intento de… ¿baile? Y que conste que no lo decimos porque tuviera o no razón, sino por la saña con la que se lanzó a comentar algo sobre lo que ni siquiera le habían preguntado. Si “parecía un orangután ou un mono” bailando el break dance, peor para él, pero no creemos que sea misión del Sr. García Seoane afearle la conducta a su colega de Vigo; que se la afeen sus ciudadanos. Lo que está claro es que algo tiene el agua cuando la bendicen, porque tanto el Sr. Caballero como el Sr. García llevan muchos años siendo alcaldes de sus respectivos concellos, lo que demuestra, primero, que hay gente para todos los gustos y tendencias políticas, segundo, que mientras el ciudadano se sienta bien gobernado, le perdona a sus regidores las tonterías más grandes, desde empezar a celebrar la Navidad cuando le sale del belfo hasta plantar en una rotonda la tremenda escultura de un señor que no tiene nada que ver con ellos.