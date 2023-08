Todo sea por quedar en el poder

Dar cobijo a la amnistía a petición de Puigdemont es reconocer que el nuestro no es un Estado de Derecho, y justificar por tanto que tenían razón quienes intentaron un golpe de Estado, porque eso es lo que pretendían Puigdemont, Junqueras y compañía al declarar la República de Cataluña. Puede ser irremediable el daño que puede provocar Pedro Sánchez y quienes le secundan, ministros, diputados, juristas de su cuerda, etc, poniendo en marcha interpretaciones torticeras de la Constitución para premiar a quienes se alzaron contra la legalidad. Hay una enfermedad que padecen muchos y es la de estar en el Poder. Ningún presidente democrático ha dividido tanto a los ciudadanos como Pedro Sánchez. Lo que sorprende es que nadie entre los suyos se atreva a decirle que el fin, o sea que él siga en el poder, no justifica los medios que está dispuesto a utilizar, modificar la Constitución o retorcer la ley para dar cabida a la amnistía. Eso no sería reinterpretar la Constitución, sería apuñalarla.