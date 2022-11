Todo por la pasta

Parece que eso de que todos tenemos un precio es una verdad grande, cuando menos, como un estadio de fútbol catarí. Todos somos muy íntegros y muy incorruptibles hasta que no nos ponen la tentación delante. Y si no, acuérdense de nuestro padre común, Adán, que por una miserable manzana nos ha obligado a todos a ir vestidos. Pues la FIFA no iba a ser menos que Adán, pero la tentación a la que ha sucumbido no es una manzana, sino un montón de riyales catarís, que la cosita cambia mucho. Por cambiar, hasta ha cambiado el calendario de todas las ligas nacionales de fútbol del mundo mundial. Otros que se han dejado tentar han sido Maluma, Black Eyed Peas, Nicky Minaj, el mismísimo Morgan Freeman y todas las empresas que patrocinan el evento. Ah, un momentito, y también todos nosotros, que vamos a seguir el Mundial como si para hacerlo posible no hubiesen muerto 6.000 personas por las deplorables condiciones de trabajo y a las señoras se les permitiese ir a ver los partidos del brazo de sus señores esposos, novios o novias. Al final todos tragamos con todo. Así va el mundo. Poderoso caballero...