Tiburones, más cerca de la costa

Dicen biólogos como los de la Cemma que, cada vez, es más frecuente la incursión de tiburones en aguas costeras. Se da a ambos lados del Atlántico, también en Galicia. Y se ha detectado este incremento de aproximaciones de tiburones en los últimos cuatro o cinco años. Queda por ver si es un fenómeno aislado o tiene continuidad en el tiempo. Porque, si es tendencia, la posible explicación que avanzan es el calentamiento de la temperatura del agua. Nada que no sepamos o que no nos hayan advertido. Pero, ojo. La llegada de más tiburones no es el problema en sí. Es solo un síntoma más de lo que viene.