¿Qué tendrá que ver esto con San Juan?

es parte de la tradición de la noche de San Juan que alguna cosa aparezca cambiada de lugar. Cousa das meighas. Lo que no tiene excusa es la deriva que se está haciendo de la fiesta en algunos lugares. ¿Qué tendrá que ver la celebración con la quema de contenedores, la rotura de mobiliario, de enseres y propiedades particulares; con hacer el indio en plena carretera o la práctica de sabotajes a los servicios de emergencias? Pareciera que alguno no disfruta de la fiesta si no es agriándosela a algún otro. Y eso que de lo del covid íbamos a salir todos mejores personas. Menos mal. FOTO: una hoguera en la noche del 23 de junio | d. a.