Tapando entre todos el bache

Una vez más, Ferrolterra, Ortegal y Eume copan el podio del escalafón de ayudas brindadas, en esta ocasión, por el Instituto de la Transición Justa. Puestos a ser justos, Ferrol necesita fondos para la transición, aunque no se sepa muy bien adónde. As Pontes, A Capela, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Cabanas, Ortigueira, Ferrol... Todos estos rincones de la Artabria tienen argumentos de peso para recibir las prebendas del Gobierno, la Xunta, la Diputación y si es de todos a la vez, mejor. A Juan Pueblo lo que le tira es que le tapen el bache. Le da igual quien pague.