HMM… No sé, a nosotros esto nos huele más bien a restar o dividir; o a raíz cuadrada, vaya usted a saber. De momento, a Yolanda Díaz los de Podemos ya no la consideran “candidata” y, francamente, no nos extraña nadita. Comprendemos que verse una ahí arriba, de vicepresidenta del Gobierno, con todo el glamur y todo el protagonismo que eso otorga, le lleve a una a creerse un ser divino que todo lo sabe y que todo lo puede. También es muy posible que su “crecimiento” le lleve a pensar que todo el mundo la vea como se ve ella ―o sea, empoderada e invencible― y quiera la independencia para su mayor lucimiento personal. Pues nosotros no estaríamos tan seguros, doña Yolanda y, si no, mire lo que le pasó a Rosa Díez. Ah, ¿que no se acuerda de quién es Rosa Díez? Pues cuando las barbas de su vecina vea pelar... Don Pablo le ha dejado muy clarito que si usted está donde está es porque estaba donde estaba, es decir, en Podemos, y mucho nos tememos que para la próxima, ni usted ni Podemos van a tener el mismo protagonismo. Si es que tienen alguno.