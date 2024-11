No tiene la ciudad de Ferrol suelo industrial propiamente dicho, sobre todo desde que A Gándara pasó a ser más un polígono de servicios. Esa carencia, lógicamente, supone un hándicap a pesar de la cercanía de los parques de Río do Pozo o As Lagoas, por ejemplo. La situación podría finalizar en los próximos años si, como pretenden Xunta, Concello y Puerto, se materializa la Zapes en la antigua estación de radio de Mandiá. ¿Será esta la definitiva?