La subasta pública de fondos no tiene límites ni control

Tiene gracia que el presidente del Gobierno y sus ministros utilicen los mítines para anunciar nuevas leyes y más inversiones en no se sabe qué, pero que se aprueban al minuto. Lo más probable es que este Ejecutivo haya sido el que más consejos de ministros extraordinarios haya hecho y solo para aprobar medidas de gasto, a no ser que se deba a que Pedro Sánchez tiene prisa por llegar a la presidencia de la UE como el mandatario que más fondos de nueva generación ha destinado a gastos de inversión. Como han quedado prohibidas las inauguraciones en plena campaña, solo queda el anuncio oficial. Es una lástima que los concellos no cayesen en esta modalidad y ahora los alcaldes están huérfanos de proyectos para animar a sus vecinos a que les voten, claro que los plenos municipales son más aburridos que las ruedas de prensa del consejo de ministros. Pero todo se andará, que viene ahora un pleno de elecciones en España.