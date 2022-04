La solución para evitar malos socios

LA oferta de un pacto, hecha por Feijóo a Sánchez, de que gobierne la lista más votada, parece que va ganando adeptos incluso entre los socialistas. La aparición de nuevas formaciones ha dificultado sobremanera la consecución de mayorías absolutas y esa sería una buena solución para no caer en manos de minorías. Lo saben muy bien los barones del PSOE, que tienen que compartir el timón de sus regiones con compañeros de lo más variopinto y por eso creen que la fórmula planteada por el nuevo líder del PP no sería tan mala. Eso sí, Sánchez no quiere porque sería equiparar a Podemos con Vox. No quiere, por ahora. FOTO: A Espadas le gusta la idea de Feijóo | AEC