Solidaridad navideña

Las fiestas navideñas son propicias para las campañas solidarias. Colectivos y entidades públicas hacen llamamientos a la sociedad para que donen durante estos días y ayudar a las personas más desfavorecidas. No cabe duda de que estas iniciativas contribuyen a llenar los almacenes de las entidades no gubernamentales que se encargan de repartir las ayudas que, no lo olvidemos, también necesitan de la colaboración ciudadana el resto del año. Por fortuna, los arousanos cumplen con creces en esta materia y no son pocas las iniciativas que llegan a buen puerto para colaborar con las causas justas.