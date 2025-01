Son más de 1.600 las personas mayores de Ferrolterra que tienen el servicio de teleasistencia, ese “botón” al que pueden llamar si notan que algo no va bien cuando no están acompañadas y donde periódicamente reciben la llamada del personal de Cruz Roja para saber qué tal están. Es, por lo tanto, un servicio fundamental para muchas familias y por el que la sociedad entera debe estar agradecida. Por iniciativas como esta la delegación local recibió hace unas semanas el galardón Ferrolán do Ano.