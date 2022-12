Sermones reales

este año —por ser el primero de su reinado, que no se acostumbre— hemos echado un vistacillo al discurso de Carlos III de Inglaterra. No es que nos interesara mucho, porque miren, si a los grandes británicos los demás les importamos un rábano, a los demás ellos no nos interesan medio —y pocho—. Pero tenemos que confesarles que nos ha podido el morbo de ver cómo se comportaba el muchacho de Isabel, si sabía o no mover las manos, si se trabucaba al hablar, qué cositas decía… Ya saben, todo eso que nos gusta criticar. Pues si ustedes no lo han visto —que sería lo más sensato que podrían haber hecho— les decimos que no se han perdido nada. Todo según lo previsto. Homenaje a mamá; agradecimiento a la dedicación de fuerzas armadas, de emergencia, salud, enseñanza, etc. —que queda muy bien—; su aflicción por lo mal que lo pasan algunos, que si fue hace unos años a Belén que le hacía mucha ilusión… Nosotros, sinceramente, nos quedamos con Felipe, que , aunque tampoco dijo nada fuera de lo previsto, se le ve mucho más puesto en lo que pasa en su reino, que —como ustedes saben— es de este mundo.