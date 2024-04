Del sedentarismo a las sesiones de crossfit casi sin darnos cuenta

La mitad de los españoles practica deporte de forma habitual. O eso dice, que ya se sabe que en este país somos mucho de comer una y contar veinte. Pero vamos a dar el dato por bueno, por aquello de no ser desconfiados. ¿La mitad de la población, en serio? Y ojo, que hablamos solo de adultos, no de menores con dos o tres clases semanales de Educación Física. O muy bien se organiza la gente o mucho hemos avanzado en conciliación o hay un altísimo porcentaje de deportistas que no trabaja ni tiene obligaciones familiares que le absorban el tiempo. Y lo que está claro es que hay mucha motivación. Con lo que hemos sido, que aquí uno no corría ni para perseguir al que le había robado la cartera... Todo sea por nuestra salud.