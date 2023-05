El sector del mar vuelve a emitir señales de socorro

Algo pasa en la Ría de Arousa cuando el sector del mar emite señales de socorro debido a la baja producción que vienen detectando en los últimos tiempos. No se trata de la primera vez que se reúnen los sectores productivos con la PDRA para lanzar un SOS a las autoridades competentes, léase la Consellería do Mar, para que efectúe las acciones pertinentes para revertir una situación que se antoja muy preocupante. Los datos que manejan las cofradías apuntan que el recurso es cada vez menor y, por tanto, es preciso realizar un estudio serio que indique bien a las claras las razones por las que hay menos marisco en una Ría, que pasa por ser la más productiva del mundo. No se trata de alarmar, pero sí de advertir, no vaya a ser.