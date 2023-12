El sector del mar se queda en tierra

Las cosas no van bien para el sector del mar. De un tiempo a esta parte la producción cae en picado y con ella los ingresos de los profesionales. Cuando un trabajo duro como este ya no solo no es rentable, sino que genera pérdidas, entonces solo queda buscar la raíz del problema y encontrar soluciones urgentes. Cofradías, bateeiros, PDRA y todo el sector lo volvieron a advertir ayer. Si esto continúa igual, la mayoría tendrá que buscar un trabajo en tierra, ya que no podrá vivir de lo que no solo es una profesión, sino una tradición que va de generación en generación en toda la Ría de Arousa. Y esto es grave.