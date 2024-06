Los que dicen no celebrar los santos, olvidan esta premisa cuando se acerca San Xoán. A los que no les gustan las sardinas hacen una excepción en la noche de las hogueras o se pasan al churrasco y los que no trasnochan se pasan por una luminaria, cacharela, lumieira o foleón para impregnarse de ese olor a humo, que también, excepcionalmente, les gusta a todos.